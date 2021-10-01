15.000 TL çeken 579,83 TL geri ödeyecek! Ziraat Bankası sadece SSK ve Bağkur emeklilerine anında veriyor

Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan ya da yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Konut Kredisi amacıyla; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan ya da yeni müracaatta bulunanlar faydalanabilecektir.

Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.