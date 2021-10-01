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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 09:17
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    • 02.10.2021 09:17
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    2021 Eylül enflasyon beklentisi/tahmini ne kadar? Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Yeni ayla birlikte enflasyon oranları hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı için açıklanan verilere göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 olmuştu. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül enflasyon beklentisi/tahmini ne kadar? İşte detaylar...

    Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Ekim ayının ilk gününde vatandaşlar enflasyon oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki ayın enflasyon verilerini duyuruyor. Bu doğrultuda özellikle bugün Eylül ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Eylül enflasyon beklentisi/tahmin ne kadar? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

    EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim 2021 Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'de açıklanacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ/TAHMİNİ NE KADAR?

    Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

    TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 28,51, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi.

        TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi.

        Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

        Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 imalatta yüzde 1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,53, su temininde yüzde 0,9 artış görüldü.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış yaşandı.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, enerjide yüzde 9,77, sermaye malında yüzde 0,45 artış kayıtlara geçti.

            YILLIK DEĞİŞİMLER

            TÜFE'de ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma izledi.

            Ağustosta 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim olarak belirlendi.

            Ağustosta, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

            Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge ise yüzde 23,05 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" oldu. En düşük artış ise yüzde 18,02 ile "İstanbul" bölgesinde kayda geçti.
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