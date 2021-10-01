2 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle... Son dakika kredi faiz haberleri

Son dakika kredi faiz haberleri çoğu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Krediler konut ya da araba alırken basitlik sağlıyor. 1 Ekim güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi ve bankaların birbiriyle yarışması vatandaşları karlı çıkartıyor. Bu anlamda ING Bankası üç ay ertelemeli gereksinim kredisi olanağı sunuyor. Örnek vermek gerek görülürse 36 ay vade ile 10 bin TL gereksinim kredisi çekildiğinde toplam ödenecek tutar 13 bin 326 TL oluyor ve aylık 368,79 TL ödeme yapılıyor. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle veriliyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
Garanti Bankası'ndan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme yapıldığında, toplamda 259 bin 135 TL ödenir. Faiz yüzde 1,42 üzerinden hesaplanır ve aylık 7 bin 134 TL ödenir.
Garanti Bankası'ndan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 ve 180 aylık kredi alınabilir.
Akbank'tan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme sağlandığında, toplamda 256 bin 973 TL ödenir. Faiz yüzde 1,37 üzerinden hesaplanır.
Akbank'tan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle kredi alabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
Garanti Bankası'ndan 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi aldığınızda, 36 ay vade ile toplamda 29 bin 410 TL ödeme yapılır. Faiz yüzde 1,86'dır ve aylık taksit 814,19 TL olarak ödenir. Garanti Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde kredi alınabilir.
ING Bankası'ndan 3 ay ertelemeli 20 bin TL kredi almak isterseniz ve 36 ay vade ile geri ödeme yaparsanız yüzde 1,35'lik faiz ile toplamda 26 bin 652 TL ödersiniz. Aylık olarak ödeme tutarı 737,58 TL'dir. ING Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde ihtiyaç kredisi alınabilir.