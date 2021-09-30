30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde inişli çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor. Yatırımcısı fiyatlardaki canlı grafiği anbean takip ediyor. Altının gram fiyatı bugün sabahın ilk saatlerine güne yatay başladı. Peki, 30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?