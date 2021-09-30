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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 16:29
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    • 30.09.2021 16:29
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    30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Ayın son işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,3 liradan tamamlamıştı. Gözler akşam saatleriyle güncel alış satış fiyatlarına çevrildi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Eylül canlı anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son günlerde inişli çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor. Yatırımcısı fiyatlardaki canlı grafiği anbean takip ediyor. Altının gram fiyatı bugün sabahın ilk saatlerine güne yatay başladı. Peki, 30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Analistler, küresel bazda enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebinin arttığını belirterek, bu gelişmelerle dün baskılanan altının ons fiyatının bugün tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini bildirdi.

    Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.750 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 495,30 495,50 494,00 494,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.265,00 3.286,00 3.256,00 3.277,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,00 456,00 450,50 454,50
    Lira(Tam) Ziynet 3.191,00 3.211,00 3.181,00 3.201,00
    Yarım Ziynet 1.596,00 1.606,00 1.591,00 1.601,00
    Çeyrek Ziynet 798,00 803,00 795,00 800,00

        ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 494 bin 50 lira, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 850 bin 671,85 lira, işlem miktarı ise 630,73 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 185 bin 198,82 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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