30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde inişli çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında hareketli bir seyir görülüyor. Yatırımcısı fiyatlardaki canlı grafiği anbean takip ediyor. Altının gram fiyatı bugün sabahın ilk saatlerine güne yatay başladı. Peki, 30 Eylül CANLI anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Analistler, küresel bazda enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle dolar talebinin arttığını belirterek, bu gelişmelerle dün baskılanan altının ons fiyatının bugün tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini bildirdi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.750 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|495,30
|495,50
|494,00
|494,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.265,00
|3.286,00
|3.256,00
|3.277,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|452,00
|456,00
|450,50
|454,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.191,00
|3.211,00
|3.181,00
|3.201,00
|Yarım Ziynet
|1.596,00
|1.606,00
|1.591,00
|1.601,00
|Çeyrek Ziynet
|798,00
|803,00
|795,00
|800,00