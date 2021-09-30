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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 06:09
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    • 01.10.2021 06:09
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    1 Ekim canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?

    Yeni ayın ilk günü ve haftanın son işlem gününde dolar euro ve sterlin alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar ne kadar sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemlerde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar kurunun ekim ayında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, 1 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 Ekim canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?

    Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Peki, 1 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    1 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8855

    Dolar satış: 8,8897



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2897

    Euro Satış: 10,3175
        Önce zehirli ayran içirip ardından...
        Haberler Ekonomi 1 Ekim canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?
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