1 Ekim canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?

Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Peki, 1 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
1 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,8855
Dolar satış: 8,8897
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,2897
Euro Satış: 10,3175