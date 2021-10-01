Evde yakınına bakana 1.797 TL

Devlet ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan vatandaşlara evde bakım destekleriyle kol kanat geriyor. İşte yaklaşık 600 bin kişinin yararlandığı evde bakım yardımı ile ilgili soruların yanıtları...

■ Evde bakım desteği nedir?

Engelli bireylerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.

■ Kimler yararlanıyor?

Hanede kişi başı geliri asgari ücretin (AGİ hariç) net tutarının üçte ikisinin altında olanlar alabiliyor. Tutar 1.705 lira.

■ Kimler akraba kapsamında yer alıyor?

Engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, ana, baba ile bunların ana ve babası, torunları, torunların eşleri, kardeş, teyze, dayı, amca ve hala gibi yakınlar alabiliyor. Üvey akrabalar da evde bakım parasından yararlanabiliyor.

■ Yardımı için öngörülen engel oranı nedir?

Engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve raporda 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.

■ Nereye başvurmak gerekiyor?

İkametgahın bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekiyor.

■ Evde bakım parası her yıl artıyor mu?

Memur maaş katsayısına endeksli. Buna göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen destek artıyor. Aylığın tutarı halen bin 797 lira.

HAZAL ATEŞ.