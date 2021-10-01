2 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz fiyatları hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, otogaza 71 kuruş zam geldi. Duyurulan zam gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel durum

LPG OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi. Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek.