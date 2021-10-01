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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 09:16
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    • 02.10.2021 09:16
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    2 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG fiyat artışıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamada LPG'ye 71 fiyat artışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte yapılan açıklama sonra fiyatlar

    LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz fiyatları hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, otogaza 71 kuruş zam geldi. Duyurulan zam gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel durum

    LPG OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi. Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 78,16 DOLAR

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,16 dolardan işlem görüyor. Dün 79,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,31 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 78,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,86 dolardan alıcı buldu.

        Son haftaları yükselişle geçiren petrol fiyatlarındaki artış eğilimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yetersiz arz endişelerinin güçlendiği piyasada üretim artışına gideceği beklentisiyle sınırlandı.

        OPEC+ grubunun 4 Ekim'de bir araya geleceği 21. Bakanlar Toplantısı'ndan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde kararın çıkması öngörülüyor.

        OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, çarşamba günü Ortak Teknik Komitesi (JTC) toplantısında yaptığı açıklamada, uygulamadaki üretim artışı planının piyasalara arz fazlalığı potansiyeline karşı koruma sağlarken talebi karşılamak için kademeli üretim artış ihtiyacını da dengelemeye devam ettiğini ifade etmişti.

        Uzmanlar, artan talep karşısında piyasalardaki arz endişelerini hafifletmenin yanı sıra elektrik üreticilerinin yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle daha avantajlı olan petrole geçme ihtimalinin grubu daha fazla üretim yapmaya teşvik edebileceğini de kaydetti.

        Brent petrolde teknik olarak 78,64 ile 79,25 dolar aralığının direnç, 78,03 ile 77,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi 2 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları kaç TL oldu? LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
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