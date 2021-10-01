Ekim ayı boyunca başvurana 200 TL verilecek! Bu kartı olanlar için resmen açıklanmış durumda

Bankalardan çeşitli kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda son açıklama İş Bankası tarafından geldi. 31 Ekim 2021 tarihine kadar İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" programı kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurun, tek seferde yapacağınız ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatı verildi. Ayrıca bu kart teslim edilmeden de ödemelerde kullanabilirsiniz.