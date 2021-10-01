Ekim ayı boyunca başvurana 200 TL verilecek! Bu kartı olanlar için resmen açıklanmış durumda

Bankalardan çeşitli kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda son açıklama İş Bankası tarafından geldi. 31 Ekim 2021 tarihine kadar İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" programı kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurun, tek seferde yapacağınız ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatı verildi. Ayrıca bu kart teslim edilmeden de ödemelerde kullanabilirsiniz.
Kampanya koşulları:
• Kampanyadan 1 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İşCep içinde yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" programı üzerinden İş Bankası müşterisi olan ve İş Bankası kredi kartı müracaatında tespit edilen müşteriler yararlanabilecektir.
• Kampanya kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar müracaat oluşturulan İş Bankası kredi kartı ile tek seferde 200 TL ve üzeri alış veriş gerçekleştirilmesi halinde 200 TL MaxiPuan kazanılacaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
• Kampanya devresi içinde oluşturulan alış verişlerin iptal edilmesi ya da satın alınan ürünlerin iade edilmesi halinde yüklenen MaxiPuanlar geri alınacaktır.
• Aidatsız kredi kartı müracaatları ve aidatsız İş Bankası kredi kartları ile oluşturulan işlemler kampanya kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.