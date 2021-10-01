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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 08:28
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    • 01.10.2021 09:53
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    1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021? EPDK son dakika: Elektriğe yüzde 15 zam iddiaları doğru mu?

    Ekim ayının gelmesiyle birlikte elektriğe zam konusu gündeme geldi. Son dönemde ekim ayında elekriğe yüzde 15 zam yapılacağı iddiaları konuşuluyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iddialara yanıt niteliğinde son dakika açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar arama motorlarında, 1 Ekim 2021 elektriğe zam geldi mi 2021? Elektriğe yüzde 15 zam geldi mi? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalar haberimizde yer alıyor!

    takvim.com.tr
    1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021?

    Ekim ayının ilk gününde zam haberleri konuşulmaya başlandı. 1 Ekim 2021 elektriğe zam geldi mi 2021? Elektriğe yüzde 15 zam geldi mi? Soruları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EPDK konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulunarak ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte elektrik zammı hakkında son gelişmeler!

    1 EKİM 2021 ELEKTRİĞE ZAM GELDİ Mİ 2021? ELEKTRİĞE YÜZDE 15 ZAM GELDİ Mİ? EPDK SON DAKİKA DUYURDU

    EPDK'den yapılan açıklamada,1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

    1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021?

    Açıklamanın devamında, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

    MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

        DOĞALGAZA ZAM!

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre konut aboneleri için uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam yapıldı.

        YÜZDE 15 ZAMLANDI

        Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi 1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021? EPDK son dakika: Elektriğe yüzde 15 zam iddiaları doğru mu?
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