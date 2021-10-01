1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021? EPDK son dakika: Elektriğe yüzde 15 zam iddiaları doğru mu?

Ekim ayının ilk gününde zam haberleri konuşulmaya başlandı. 1 Ekim 2021 elektriğe zam geldi mi 2021? Elektriğe yüzde 15 zam geldi mi? Soruları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. EPDK konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulunarak ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte elektrik zammı hakkında son gelişmeler!
1 EKİM 2021 ELEKTRİĞE ZAM GELDİ Mİ 2021? ELEKTRİĞE YÜZDE 15 ZAM GELDİ Mİ? EPDK SON DAKİKA DUYURDU
EPDK'den yapılan açıklamada,1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"
Açıklamada, şunlar kaydedildi: