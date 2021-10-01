1 Ekim 2021 elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi 2021? EPDK son dakika: Elektriğe yüzde 15 zam iddiaları doğru mu?

DOĞALGAZA ZAM!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre konut aboneleri için uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam yapıldı.

YÜZDE 15 ZAMLANDI

Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.