Mahkemeden "ipotekli daire" kararı! On binleri ilgilendiriyor

Sanayici Ferhat Nas, Kadıköy Fikirtepe'de bir daire almaya karar verdi. Nas, yaptığı araştırma sonrası, konut sektörünün önde gelen bir firmasının yeni başlanacak projesinde karar kıldı. Taraflar, Ocak 2015'te, 950 bin liralık bedel üzerinde anlaştı. Nas ödemelerini zamanında yaptı ve "borcu yoktur" yazısı aldı. Şubat 2017'ye gelindiğinde proje tamamlandı; Nas da dairesini teslim aldı.
Daire, Nas'a teslim edilmesine karşın Tapu devri yapılmadı. Nas, tapuda, bir katılım bankasının ipoteğinin olduğunu görünce, "İpoteği kaldırın tapuyu o şekli ile adıma alayım" dedi. Müteahhit firma ile Nas arasında yapılan bir dizi görüşmeye rağmen, tapudaki Ipotek sorunu çözülemedi. Dolayısı ile Nas da, tapusunu alamadı. Nas, dava açma yoluna gitmeden önce firmaya ihtarname gönderdi.
TEDBİR TALEP ETTİ
Ancak olumlu bir gelişme olmadı. Bu kez Nas, İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde Nas'ın üç temel talebi yer aldı. Nas, ilk olarak tapunun üzerine tedbir konulmasını istedi. Nas, dava dilekçesinin devamında, dairenin üzerindeki ipoteğin kaldırılıp kendi adına tescil edilmesi yönünde karar verilmesini istedi.