Mahkemeden "ipotekli daire" kararı! On binleri ilgilendiriyor

SONUCUNA KATLANSIN

Hem müteahhit firma hem katılım bankası davalı konumda yer aldı. Banka adına dava dosyasına sunulan savunma dilekçesinde özetle, "Davacı (Ferhat Nas), satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmemiş. Fahiş bir hata yapan davacı, sonucuna da katlanmak zorunda. Müvekkil banka, iyi niyetli üçüncü kişi konumunda. Banka ile firma arasında, genel kredi sözleşmesi var. Verilen krediye karşılık, tapuya ipotek konuldu. Bu işlem yapıldığında da tapuda herhangi bir şerh yoktu. İpoteğin kaldırılması talebi reddedilsin" denildi. Müteahhit firma adına yapılan savunmada ise, Nas'ın, tapu devri için yapılan çağrılara dönüş yapmadığı kaydedildi. Şirketin bir kusurunun olmadığı kaydedilen savunmada, davanın reddine karar verilmesi istendi.