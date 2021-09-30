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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 06:56
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    • 01.10.2021 06:58
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    Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? 2021 vadeli mevduat stopaj oranları! (Stopaj nedir?)

    Stopaj indirimi hakkında araştırmalar son saatlerde en merak edilen konular arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan temmuz ayında yaptığı açıklamayla birlikte stopaj indiriminin eylül ayının sonuna kadar uzatılacağını ifade etmişti. Ekim ayının ilk gününde son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 'Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı?' Sorusuna yanıt arıyor. Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde devreye alınan TL mevduata stopaj indirimi hakkında son dakika açıklama geldi. İşte konuya dair tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? 2021 vadeli mevduat stopaj oranları! Stopaj nedir?

    Stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Stopaj indirimi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan temmuz ayında yaptığı açıklamayla birlikte sona eriyordu. Son dakika yapılan açıklamayla birlikte mevduat stopaj indiriminin uzatıldığı açıklandı. Peki, Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitecek? İşte konu hakkında detaylar!

    STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

    Stopaj indirimi bugün sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temmuz ayında yaptığı açıklamada "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    MEVDUAT STOPAJ İNDİRİMİ UZATILACAK MI?

    Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış Mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen Stopaj desteği 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.


    Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 29 Eylül Çarşamba günü kaleme aldığı yazısında stopaj indiriminde sürenin uzatılacağını belirtmişti. Güngör, yazısında, "Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde finans sektörünün oyuncularını görünce ister istemez konu stopaja geldi. Öğrendiğim kadarıyla, stopaj indirimleri bir süre daha devam edecek. Yılbaşına kadar sürenin uzatılması düşünülüyor." ifadelerine yer vermişti.

        STOPAJ NEDİR?

        Stopaj, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

        Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.
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        Haberler Ekonomi Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? 2021 vadeli mevduat stopaj oranları! (Stopaj nedir?)
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