Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? 2021 vadeli mevduat stopaj oranları! (Stopaj nedir?)

MEVDUAT STOPAJ İNDİRİMİ UZATILACAK MI?

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış Mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen Stopaj desteği 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.



Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör 29 Eylül Çarşamba günü kaleme aldığı yazısında stopaj indiriminde sürenin uzatılacağını belirtmişti. Güngör, yazısında, "Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde finans sektörünün oyuncularını görünce ister istemez konu stopaja geldi. Öğrendiğim kadarıyla, stopaj indirimleri bir süre daha devam edecek. Yılbaşına kadar sürenin uzatılması düşünülüyor." ifadelerine yer vermişti.