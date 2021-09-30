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    • Ekonomi
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    • 01.10.2021 07:04
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    SON DAKİKA: Stopaj indiriminde süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde devreye alınan TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

    takvim.com.tr
    Stopaj indiriminde süre uzatıldı

    Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde devreye alınan TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı.




    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör 29 Eylül Çarşamba günü kaleme aldığı yazısında stopaj indiriminde sürenin uzatılacağını belirtmişti. Güngör, yazısında, "Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde finans sektörünün oyuncularını görünce ister istemez konu stopaja geldi. Öğrendiğim kadarıyla, stopaj indirimleri bir süre daha devam edecek. Yılbaşına kadar sürenin uzatılması düşünülüyor." ifadelerine yer vermişti.


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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Stopaj indiriminde süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı
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