Otellerin web sayfalarını kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar (Ekonomi haberleri)

Aydın Didim'de, lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, tatilcileri maddi kayba uğrattı. Dolandırıcıların, sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Turizmci Burak Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi" dedi. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de acentalara giderek tatil satın alınmasını tavsiye etti.
BÜYÜK İSRAF
Tarım Bakanı Pakdemirli, dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Türkiye'de her yıl 19 milyon ton gıdanın ziyan olduğunu belirten Pakdemirli, "Gıda kaybının önlenmesine yönelik eylem planında pandemiye rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme kaydettik" dedi.
START-UP PROJELERİ TANITILACAK
İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı'nca organize edilen 'Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi', 27-29 Ekim'de Bakü'de yapılacak. Zirve, start-up projelerinin tanıtılması için platform sağlayacak.