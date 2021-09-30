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    Otellerin web sayfalarını kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar (Ekonomi haberleri)

    Aydın Didim'de, lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, tatilcileri maddi kayba uğrattı. Dolandırıcıların, sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Turizmci Burak Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi" dedi. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de acentalara giderek tatil satın alınmasını tavsiye etti.

    Kopya site ile vurgun

    Aydın Didim'de, lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, tatilcileri maddi kayba uğrattı. Dolandırıcıların, sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Turizmci Burak Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi" dedi. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de acentalara giderek tatil satın alınmasını tavsiye etti.

    BÜYÜK İSRAF
    Tarım Bakanı Pakdemirli, dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Türkiye'de her yıl 19 milyon ton gıdanın ziyan olduğunu belirten Pakdemirli, "Gıda kaybının önlenmesine yönelik eylem planında pandemiye rağmen yüzde 50'den fazla ilerleme kaydettik" dedi.

    START-UP PROJELERİ TANITILACAK
    İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve Azerbaycan Cumhuriyetinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı'nca organize edilen 'Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi', 27-29 Ekim'de Bakü'de yapılacak. Zirve, start-up projelerinin tanıtılması için platform sağlayacak.

        TASARRUF SAATİ
        İTÜ tarafından hazırlanan 'Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu' ile Türkiye'de sabit saat uygulamasına geçilmesi sonucunda elde edilen kazanımlar bir kez daha sıralandı. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla elektrik faturalarında tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından bugüne kadar elde edilen toplam enerji tasarrufu ise 6,82 milyar kilowaatsaat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da buradan elde edilen tasarrufla karşılandı.

        DİKKAT! EVDE ROBOT VAR
        Amazon, akıllı ev robotu Astro'yu görücüye çıkardı. Astro ile kullanıcılar, evden uzakta olduklarında akıllı telefonları üzerinden yönetebildikleri bir uygulamayla, evlerini oda oda gezip, kontrol edebiliyor. Kullanıcıları evdeyken odadan odaya takip edebilen Astro, onlara sevdikleri müzikleri, podcast'leri çalıyor. Astro evde tanınmayan bir kişi tespit ettiğinde, kullanıcısına uyarı gönderiyor. Cam kırılması, duman alarmı gibi belirli sesler algıladığında da anında bildirim iletiyor. Astro, özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişiler için 'yardım çağır' komutuyla, acil bir durumda 7/24 profesyonel acil müdahale ekipleriyle bağlantı kuruyor. Özel kargo kutusuna yerleştirilen mamalarla evcil hayvanları besleme özelliği de bulunan robotun fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.
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        Haberler Ekonomi Otellerin web sayfalarını kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar (Ekonomi haberleri)
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