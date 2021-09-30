Otellerin web sayfalarını kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar (Ekonomi haberleri)

DİKKAT! EVDE ROBOT VAR

Amazon, akıllı ev robotu Astro'yu görücüye çıkardı. Astro ile kullanıcılar, evden uzakta olduklarında akıllı telefonları üzerinden yönetebildikleri bir uygulamayla, evlerini oda oda gezip, kontrol edebiliyor. Kullanıcıları evdeyken odadan odaya takip edebilen Astro, onlara sevdikleri müzikleri, podcast'leri çalıyor. Astro evde tanınmayan bir kişi tespit ettiğinde, kullanıcısına uyarı gönderiyor. Cam kırılması, duman alarmı gibi belirli sesler algıladığında da anında bildirim iletiyor. Astro, özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişiler için 'yardım çağır' komutuyla, acil bir durumda 7/24 profesyonel acil müdahale ekipleriyle bağlantı kuruyor. Özel kargo kutusuna yerleştirilen mamalarla evcil hayvanları besleme özelliği de bulunan robotun fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.