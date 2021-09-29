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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 06:03
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    • 30.09.2021 06:03
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    30 Eylül canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar kuru sene sonunda ne kadar olacak?

    30 Eylül Perşembe dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Her zaman anlık olarak takibe alınan dolar ne kadar sorusu haftanın dördüncü, eylül ayının son gününde merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 8,8760 seviyesinden tamamladı. Bu gelişmelerin arkasından 'Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?' Sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Eylül Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    30 Eylül canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

    Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 30 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    30 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,9213

    Dolar satış: 8,9240



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3684

    Euro Satış: 10,3810

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,0149

        Pound satış: 12,0324

        Dolar endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü hareketine devam ederek 93,9 ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, Euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1660'tan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 30 Eylül canlı döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? Dolar kuru sene sonunda ne kadar olacak?
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