MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren halka arz hisse fiyatı, hisse yorumu!

Margün enerji halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül tarihinde onaylandı. SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz sürecine girdi. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde eşit dağılım yöntemi ile talep toplayacak. Peki, MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren hisse fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm bilgiler!
HALKA ARZI BÜYÜK TALEP GÖRDÜ!
Margün Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. Şirketin halka arzı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki talep toplama sonrası halka arz miktarından daha fazla gelen taleple 830 milyon lira değerinde gerçekleşti.
Bu arzın borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzı olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çalışanları olmak üzere, bu süreçte bize destek veren bütün danışmanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz. Bize duyduğu güveni devam ettirerek halka arz gururunu bir kez daha yaşattığı için tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Halka arz sermaye artışı yöntemiyle gerçekleşmiş olup 830 milyon liranın tamamı Margün Enerji'nin kasasına girecek." ifadeleri kullanıldı.
MARGÜN ENERJİ (MAREN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji halka arzı gerçekleşti. Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak. Hisse kodu ise 'MAREN' olarak belirlendi. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirildi. Margün Enerji'nin Borsa'da işlem göreceği tarih ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.