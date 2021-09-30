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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 08:24
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    • 30.09.2021 08:24
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    MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren halka arz hisse fiyatı, hisse yorumu!

    Margün ne zaman işlem göreği konusunda araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. SPK tarafından geçtiğimiz günlerde onay alan Margün Enerji borsada işlem göreceği tarih hakkında araştırmalar sürüyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek Margün Enerji hisse kodu MAREN olarak biliniyor. Peki, MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren hisse fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    MAREN ne zaman işlem görecek? Maren halka arz hisse fiyatı, hisse yorumu!

    Margün enerji halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül tarihinde onaylandı. SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz sürecine girdi. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde eşit dağılım yöntemi ile talep toplayacak. Peki, MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren hisse fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    HALKA ARZI BÜYÜK TALEP GÖRDÜ!

    Margün Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. Şirketin halka arzı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki talep toplama sonrası halka arz miktarından daha fazla gelen taleple 830 milyon lira değerinde gerçekleşti.

    Bu arzın borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük halka arzı olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul çalışanları olmak üzere, bu süreçte bize destek veren bütün danışmanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ederiz. Bize duyduğu güveni devam ettirerek halka arz gururunu bir kez daha yaşattığı için tüm Türkiye'ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Halka arz sermaye artışı yöntemiyle gerçekleşmiş olup 830 milyon liranın tamamı Margün Enerji'nin kasasına girecek." ifadeleri kullanıldı.

    MARGÜN ENERJİ (MAREN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji halka arzı gerçekleşti. Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak. Hisse kodu ise 'MAREN' olarak belirlendi. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirildi. Margün Enerji'nin Borsa'da işlem göreceği tarih ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

        MARGÜN HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Halka arz, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşeceği için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

        MARGÜN HALKA ARZ HİSSE FİYATI!

        Margün enerji halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL'den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Margün enerjinin hisse kodu ise MAREN olarak belirlendi.

        MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

        Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

        Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

        Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetine başladı.

        Margün Enerji, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi konumunda.

        Şirket, yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını başarıyla tamamladı. Toplamda sözleşle büyüklüğü ise vergiler hariç 55 milyon 450 bin euro.

        Bunun yanı sıra Margün, başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi MAREN ne zaman işlem görecek? Margün (Maren) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Maren halka arz hisse fiyatı, hisse yorumu!
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