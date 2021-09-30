İş var ama işçi yok! İşte “işçi bulamıyoruz” diyen sektörler!

Bu rakamı rahatlıkla artırabilecek durumdayız ama eleman bulamıyoruz. İŞKUR üzerinden yaptığımız 200 kişilik talebimize, dörtte bir oranında başvuru geliyor. Gelenlerin de yarısı deneme sürecinde işi bırakıp gidiyor. Bu bizim büyümemizin önünde ciddi bir engel oluyor." Batı'dan Doğu'ya aynı sıkıntıdan söz etmenin mümkün olduğu bilgisini paylaşan Gültepe, sektörde iş değiştirme oranlarının da hayli yüksek seviyelere çıktığı bilgisini verdi. Artık insanlar üretimde çalışmak istemiyor" diye konuştu.

ELEMAN OLMADIĞI İÇİN MAKİNALAR ÇALIŞMIYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Eleman sıkıntısının zora soktuğu sektörlerden biri de plastik oldu. Pandemiyle birlikte batılı alıcıların en önemli tedarikçisi konumuna yükselen Türk üreticiler, kapasitelerini artırmak için yeterli eleman bulamamaktan şikâyet ediyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Bu dönemde 'Üyelerinizin size ilettikleri en büyük sorun nedir' diye sorarsanız 'eleman bulamamak' derim" diye konuştu.