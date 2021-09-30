İş var ama işçi yok! İşte “işçi bulamıyoruz” diyen sektörler!

Türkiye'nin gizli sanayi devlerinden Özka Lastik, zirai ve iş makinelerine yönelik yaptığı günlük 200 tonluk üretimle adeta dünya devlerine meydan okuyor. Pandemiye rağmen ara vermediği 70 milyon euroluk yatırımı tamamlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, "Sektörün en önemli problemi personel bulamamak" diyor.
Eleman bulamamak hemen hemen bütün sektörlerin ortak sorunu olmuş durumda. 1.400 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Kanık, ihtiyaçları olan 150 ilave istihdam için personel bulmakta zorluk çektiklerini anlatarak bu durumun sektördeki üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğine vurgu yapıyor. Yurtiçinde kendi alanında yüzde 40 pazar payına sahip olan şirket, yeni yatırımlar için yer arayışını sürdürüyor. Yılda 1 milyon adet lastik üreten Özka, önümüzdeki yıl kapasitesini yüzde 14 daha artırma hedefiyle çalışıyor.
ELEMAN ARAYIŞIMIZ VAR
Büyümek için yol haritalarını hazırladıklarını söyleyen Şerafettin Kanık, önlerindeki en büyük engelin personel sıkıntısı olduğunu anlatıyor: "Hammadde tedariki, üretim, satış gibi ana faaliyetlerimizde yılların verdiği tecrübeyle sıkıntı yaşamıyoruz ama personel sıkıntısı sektörü maalesef zorluyor. Halen mavi ve beyaz yakadan oluşan 1.400 kişilik istihdamımıza ek olarak 150 kişilik mavi yaka personel arayışımız mevcut. Şirketimiz Lastik İş Sendikası'na bağlı ve bu nedenle ücretlerimiz yüksek.