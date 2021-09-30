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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 15:53
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    • 30.09.2021 15:55
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    3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 1 Ekim itibariyle TBMM açılacak ve gözler konuyla ilgili son gelişmelere çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan önemli açıklamalar geldi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Mevcut emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu. İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar?

    3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklamaları merak yarattı. Peki son gelişmeler neler? Memur ve emekli maaşları, ikramiyeleri nasıl etkilenecek? İşte tüm detaylar...

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.

    3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

    Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

    Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

        Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

        Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
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