Üniversiteli döndü kiralık ev fiyatları patladı! %38'e varan artış...

Kiralık konut fiyatlarına yüz yüze eğitimin etkisi belli oldu. hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli'deki kiralık konutların son 1 aydaki değişimini araştırdı.
Buna göre; kiralarda yüzde 38'e varan artış yaşandı. Çevresinde birçok üniversite bulunan İstanbul'un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde yüzde 30 üzeri oranlarla kira fiyat artışı gerçekleşti.
Avrupa yakasında ise öğrencilerin en çok tercih ettiği Şişli, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Fatih ve Sarıyer semtlerinde yüzde 10-30 arasında artışlar göze çarptı. Ankara'da yüzde 25 kira artışının gerçekleştiği Çankaya ilk sırayı aldı. İzmir'de yüzde 24 artışla Konak kira yükselişinde şampiyon ilçe oldu.