Üniversiteli döndü kiralık ev fiyatları patladı! %38'e varan artış...

Kiralık konut fiyatlarına yüz yüze eğitimin etkisi belli oldu. hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli'deki kiralık konutların son 1 aydaki değişimini araştırdı.