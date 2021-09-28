Altın fiyatları şirazeden çıktı adeta kumdan kale gibi dağılacak! Çember enikonu sıkışıyor! Ekim ayında en az...

Altın fiyatları şirazeden çıktı adeta kumdan kale gibi dağılacak! Çember enikonu sıkıştı! Ekim ayında en az... Gram altın son günlerde 490-498 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karışıyor. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Ons fiyatları uzun bir sürenin ardından ilk defa 1763 dolar seviyelerine geriledi. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Uzman isimler piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.

UZMAN İSİMDEN UYARI

Gram altın fiyatları için takip edilen bant aralığının 478-488 lira seviyeleri olduğunu açıklayan uzman isim, "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.