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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 20:55
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    • 28.09.2021 20:56
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    Altın fiyatları şirazeden çıktı adeta kumdan kale gibi dağılacak! Çember enikonu sıkışıyor! Ekim ayında en az...

    Altın fiyatları yörüngesini değiştirmeye devam ediyor. Para ve piyasa uzmanları altın yatırımı olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik olacak gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Fiyatların düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği akıllardaki yerini koruyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumladı. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

    Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

    Altın fiyatları şirazeden çıktı adeta kumdan kale gibi dağılacak! Çember enikonu sıkıştı! Ekim ayında en az... Gram altın son günlerde 490-498 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karışıyor. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Ons fiyatları uzun bir sürenin ardından ilk defa 1763 dolar seviyelerine geriledi. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Uzman isimler piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.

    UZMAN İSİMDEN UYARI

    Gram altın fiyatları için takip edilen bant aralığının 478-488 lira seviyeleri olduğunu açıklayan uzman isim, "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

    "PİYASALARDA CİDDİ BİR HAREKET OLACAK"

    Kısa vadede altında 1.730 seviyesi altının önemli destek noktası 1.810 da ana destek noktası ons altın için. Bunları takip etsin yatırımcılar. Kısa vadede gramda 475'ler alış yeri gözüküyor 490-95 satış gözüküyor.

    Ama Ekim ile Kasım arası piyasalarda ciddi bir hareket olacağını söyleyebilirim. Bir para bolluğu olacak. Dolarda yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali çok yüksek. Yani 8.30'un altına gelmediği sürece bu da altını TL bazında yukarı taşıyabilir.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        PAZARTESİ SALI
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,40 496,60 495,30 495,50
        Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.265,00 3.286,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,00 457,00 452,00 456,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.191,00 3.211,00
        Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.596,00 1.606,00
        Çeyrek Ziynet 800,00 805,00 798,00 803,00

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 495,50 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 495,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 494 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 494 bin 400 lira, en yüksek ise 498 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 494 bin 800 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 439 bin 404,86 lira, işlem miktarı ise 834,60 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 432 milyon 900 bin 484,73 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

            ALTININ ONSU 1.739,01 DOLAR

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.739,01 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,48 gerileyerek 494 bin 800 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8523 lira, satışta 8,8878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8293 lira, satışta 8,8647 lira olarak belirlemişti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1682, sterlin/dolar paritesi 1,3546, dolar/yen paritesi de 111,33 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalarak 78,27 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi Altın fiyatları şirazeden çıktı adeta kumdan kale gibi dağılacak! Çember enikonu sıkışıyor! Ekim ayında en az...
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