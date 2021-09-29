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    • Ekonomi
    • 29.09.2021 13:22
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    • 29.09.2021 13:22
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    Türkiye’de en ucuz fiyata satılan sıfır araba bir de kampanya başlattı: 50.000 TL fırsatıyla satılacak!

    Sıfır otomobil fiyatları son zamanlarda oldukça yükseldi. Bu bağlamda vatandaşlar araba kampanyalarını yakından takip ediyor. Türkiye’de en ucuz fiyattan satılan vasıtalar arasında yer alan FIAT Panda’nın bir de kampanyalı satılacağı öğrenildi. Fiat Panda Urban Eylül 2021 tarihlerinde 172.900 TL'den satışa çıktı. Kampanyalı olarak satılan aracı alabilmek isteyenler 3 Ekim tarihine kadar 50.000 TL 12 ay 0,99% faiz fırsatından faydalanabilecekler.

    takvim.com.tr
    Türkiye’de en ucuz fiyata satılan sıfır araba bir de kampanya başlattı: 50.000 TL fırsatıyla satılacak!

    Türkiye'de araba alabilmek isteyen bir çok vatandaş fiyat incelemesi yapıyorlar. Bu amaçla internet sayfalarında sık sık "Türkiye'de en ucuza satılan sıfır hangisidir?" Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 senesi Eylül ayı itibariyle FİAT Panda en ucuz araba modelleri arasında yer alıyor.

    Fiat Panda

    Fiat Panda 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

    Kampanya, 2021 model yılı Panda modellerinde geçerlidir. Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

    Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.09.2021-03.10.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    Fiat Panda Urban kaç TL?

    Fiat Panda Urban Eylül 2021 tarihlerinde 172.900 TL'den satışa çıktı. Kampanyalı olarak satılan aracı alabilmek isteyenler 3 Ekim tarihine kadar 50.000 TL 12 ay 0,99% faiz fırsatından faydalanabilecekler.

        2021 Eylül Ayı Servis Kampanyası

        Servise gidiş-dönüş 20 km uzaklıktaki aracınızı 99 TL bedelle yerinde dezenfekte ettirebilirsiniz. Aracınız 20km'den çok uzaklıkta ise kilometre başına 4 TL ekstra ücret alınmaktadır.

        Fiat yetki sahibi servislerinde 3 yaş ve üzeri kişi müşterilerine periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor.

        Eylül ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World'e özel 8 taksit ve bedava dezenfeksiyon hizmeti sunuluyor.
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        Haberler Ekonomi Türkiye’de en ucuz fiyata satılan sıfır araba bir de kampanya başlattı: 50.000 TL fırsatıyla satılacak!
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