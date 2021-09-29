Türkiye’de en ucuz fiyata satılan sıfır araba bir de kampanya başlattı: 50.000 TL fırsatıyla satılacak!

Fiat Panda

Fiat Panda 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

Kampanya, 2021 model yılı Panda modellerinde geçerlidir. Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.09.2021-03.10.2021 tarihleri arasında geçerlidir.