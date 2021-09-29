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    • Ekonomi
    • 29.09.2021 13:36
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    • 29.09.2021 13:36
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    SMS ile başvuru, hemen onay, anında ödeme! Finansbank 75.000 TL borç kapatma kredisi veriyor!

    Tek tek açıklama yapıldı. SMS ile başvuru, hemen onay, anında ödeme yapılıyor. Biriken bütün borçlarınızı tek bankada birleştirebilir, düzenleyebilir ya da prefinansman imkânlarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Borcunuzu günden güne arttırmadan, borçlarınız yüzünden evinize haciz gelmeden bütün borçlarınızı tek krediyle ödeyebilirsiniz. Borç kapatma kredisi kullanmak için, avukatlık ya da icralık haline düşmemeniz, kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Yani kısaca, tekrar kredi kullanabilecek civarda iseniz, anında borç kapatma kredisi veren bankalar ile görüşerek borçlarınızı bitirin.

    takvim.com.tr
    SMS ile başvuru, hemen onay, anında ödeme! 75.000 TL...

    Zaman vakit iş hayatınız devamlı dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda birtakım aksilikler çıkabilir. Durum bu tür olunca da biriken borçlar sizi zor hale sokabilir. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, Borç Kapatma Kredisi ile mümkün. Bankacılık ürünleri kullanımından meydana gelen borçlar amacıyla; borç aktarım kredisine başvurmak isteyen banka müşterilerinin, sahip olunan borçlarını kredi müracaat formunda yakın tutarlarda belirtmeleri gerekiyor.

    Borç Transferi Kredisi Koşulları

    Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz.

    Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır.

    Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.

    Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

    Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.

    Nasıl Başvurabilirim?

    Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
    Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

    SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.

    QNB Finansbank şubelerinden yapacağınız başvurunuzun değerlendirmeye alınması için aşağıdaki evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:

    Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti)

    Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarınızdan herhangi biri

    Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda)

        Borç Kapatma Kredisini Kimler Kullanabilir

        Dağınık banka borçları olan banka müşterileri borç kapatma kredisi ile tek bir bankaya ödeme yaparak, daha düşük faiz oranları ile ödemeye imkân gerçekleştiren bir bankacılık ürünü olarak tanımlayabiliriz. Borç kredisi isteyen kişilerin daha daha eskiden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı ya da kredi borcu olmayan kişiler, borç kapatma kredisinden yararlanamazlar. Bu kabul edilen Genel şartları taşıyan banka müşterileri; kredi puanları ve derli toplu gelirleri el verilen vakit rahatlık içersinde, borç aktarım kredisine başvurabilir.

        Bankacılık ürünleri kullanımından meydana gelen borçlar amacıyla; borç aktarım kredisine başvurmak isteyen banka müşterilerinin, sahip olunan borçlarını kredi müracaat formunda yakın tutarlarda belirtmeleri gerekiyor. Bu noktada alınabilecek en iyi tedbir ise müşterilerin borç tutarları ile ilgili bilgi sahibi olmaları genelde kredi borçlarının tamamını kapatmaları konusu ile ilgili kendilerine büyük avantajlar sağlayabiliyor. Tabii kredi puanı da son derece büyük ehemmiyet arz ediyor. Kredi kullanmak amacıyla yeterli kredi puanına sahip olan bireyin, meşru takip sürecine girmemiş olması gerekiyor. Bu şartlarda borç aktarım kredisinden yararlanabiliyor.
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        Haberler Ekonomi SMS ile başvuru, hemen onay, anında ödeme! Finansbank 75.000 TL borç kapatma kredisi veriyor!
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