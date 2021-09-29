Nasıl Başvurabilirim?

Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.

QNB Finansbank şubelerinden yapacağınız başvurunuzun değerlendirmeye alınması için aşağıdaki evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:

Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti)

Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarınızdan herhangi biri

Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda)