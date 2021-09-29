Zaman vakit iş hayatınız devamlı dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda birtakım aksilikler çıkabilir. Durum bu tür olunca da biriken borçlar sizi zor hale sokabilir. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, Borç Kapatma Kredisi ile mümkün. Bankacılık ürünleri kullanımından meydana gelen borçlar amacıyla; borç aktarım kredisine başvurmak isteyen banka müşterilerinin, sahip olunan borçlarını kredi müracaat formunda yakın tutarlarda belirtmeleri gerekiyor.
Borç Transferi Kredisi Koşulları
Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz.
Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır.
Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.
Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.
Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.
Nasıl Başvurabilirim?
Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.
QNB Finansbank şubelerinden yapacağınız başvurunuzun değerlendirmeye alınması için aşağıdaki evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti)
Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarınızdan herhangi biri
Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda)