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    • Ekonomi
    • 29.09.2021 21:26
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    • 29.09.2021 21:30
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    3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? Son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Konu hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar memurlar tarafından merakla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıklamıştı. Meclis'in açılmasına günler kala konunun ne zaman görüşüleceği merak konusu. Peki, 3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    3600 ek gösterge son gelişmeler neler?

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) 1 Ekim'de açılıyor ve gündeme gelecek konulardan birisi de memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge olacak. Peki, 3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? Son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte haberin detayı

    3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

    İşte yapılan son açıklamalar;

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

    Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

    Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

        KİMLER YARARLANACAK?

        Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler.

        3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

        Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

        EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

            Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
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            Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? Son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
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