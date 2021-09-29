3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) 1 Ekim'de açılıyor ve gündeme gelecek konulardan birisi de memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge olacak. Peki, 3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? Son dakika açıklaması geldi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte haberin detayı
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.
İşte yapılan son açıklamalar;
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.
Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.
Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.