'Olmaz' dediler! Elazığ'da kiwano (Afrika kavunu) yetiştiriyor

Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi. Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.