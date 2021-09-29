Resmi Gazete'de yayımlandı! İş garantisi ücretsiz izin! Biriken hak yanmıyor! Kıdem tazminatı... Maaş en çok 2 bin 840 lira...

İHBARI ALAMAZ

Askerlik nedeniyle işten ayrılan kıdem tazminatını alırken, 8 haftalık ücrete kadar çıkabilen ihbar tazminatını alamaz.

İŞSİZLİK MAAŞINDA İNCE DETAYLAR!

Bedelli askerlik kapsamındaki 1 aylık zorunlu eğitimi bitirip tezkeresini alan SSK'lı çalışanlar, şartları sağlamaları durumunda işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşsizlik maaşı için de gerekli olan bazı kriterler var. Öncelikle askere giden çalışanın SGK'ya işten ayrılma nedenini 'askerlik' olarak bildirmesi gerekiyor. SGK bu bildirimi İşkur'la paylaşıyor.

Askere giden çalışanların, işsizlik maaşı almaları için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına 'son 3 yıl' içerisinde 'en az 600 gün' işsizlik sigortası pirimi ödenmiş olması gerekiyor. İşsizlik maaşı askerdeyken ödenmez. Askerlik bittikten sonra ödenir. Askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılması gerekiyor.