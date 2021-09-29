Resmi Gazete'de yayımlandı! İş garantisi ücretsiz izin! Biriken hak yanmıyor! Kıdem tazminatı... Maaş en çok 2 bin 840 lira...

Yasalar, yurt borcunu yerine getirmek amacıyla askere giden çalışanlara mühim haklar tanıyor. Öncelik ile askerliği isteyen bedelli 1 ay isteyen er olarak 6 ay yapabiliyor. Her iki halde da işe ara verip askerlik vazifesini yapana kıdem tazminatı, izin parası, işsizlik maaşı, işe alımda öncelik gibi haklar sağlanıyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması halinde işveren doğrultusundan çalıştığı seneler amacıyla ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir sene amacıyla bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı almak amacıyla en az bir sene aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı değişik işyerleri amacıyla de bu koşul geçerlidir.
1 YIL DOLDUYSA KIDEM
Çoğu kişi sigortalı bir işe başladıktan ve bir düzen kurduktan sonra askerliğini yapmayı tercih ediyor. Bu durumda oluşan haklar ise çok bilinmiyor. Özellikle kıdem tazminatı merak ediliyor. Ekim ayı sevk tarihleri de yaklaşmışken bu konunun detaylarını araştırdık. 1475 sayılı yasanın 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; aynı işyerinde 1 yılı dolduran işçi, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanıyor.
BELGEYİ DE EKLEYİN
Yasa açık ve bir kısıtlama yok. Yani askere giderken önceden izinli sayılan bedelliler tazminat alabiliyor. Bunun için hazır asker çalışanın, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermesi gerekiyor. Yani askere gidileceği bu belgeyle ispatlanmalı. Askerlik sevk belgesi olmadan yapılan fesihlerde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Ayrıca askerlik için işten ayrılıp, askere gitmeden başka bir işyerinde çalışan kıdem hakkını kaybeder.