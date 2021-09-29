Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro kaç para? 29 Eylül 2021 güncel döviz kurları

Dolar ve euro döviz kurlarındaki son alış satış fiyatlarını merak edenler akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,8720 liradan, avro 10,3760 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3700 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro kaç para? 29 Eylül 2021 güncel döviz kurlarında son durum nedir? İşte alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR?