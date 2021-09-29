Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro kaç para? 29 Eylül 2021 güncel döviz kurları

Dolar ve euro döviz kurlarındaki son alış satış fiyatlarını merak edenler akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,8720 liradan, avro 10,3760 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3700 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro kaç para? 29 Eylül 2021 güncel döviz kurlarında son durum nedir? İşte alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, küresel çapta tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle risk algısının arttığını, bu durumun dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdiğini söyledi.
Bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 eşiğinin aşılması durumunda 94,8'in önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 494 bin 50 lira, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 850 bin 671,85 lira, işlem miktarı ise 630,73 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 185 bin 198,82 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.