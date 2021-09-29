Harçlık devletten! Meslek öğrenene 3.260 TL...





SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 910 ile 3 bin 260 lira (2 bin 860 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 5 bin 600 ile 19 bin 600 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.