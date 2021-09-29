Harçlık devletten! Meslek öğrenene 3.260 TL...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 35-110 lira ödeme yapılıyor.
HANGİSİ, NE KADAR?
Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 70, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 45, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 35, İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve sanayi sektöründe düzenlenen kurslara katılanlara 110 lira ödeniyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 910 ile 3 bin 260 lira (2 bin 860 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 5 bin 600 ile 19 bin 600 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.