Fırtına koptu kopacak altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Uzman isim açık açık uyardı! Daha ay sonunu görmeden... Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken fiyatlarda bugün kapanışta düşüş görüldü. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Yıl sonu yaklaşıken fiyatların seyrini belirleyecek gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Para ve piyasa uzmanları altın yatırımı olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para canlı yayında altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
"POWELL'IN ŞAHİN TONU ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU"
Ons altın fiyatları için teknik olarak 1750 dolar düzeyinin kritik destek olduğunu belirten İslam Memiş, "Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleşirse düşüş trendi sürebilir. Ons altın fiyatları için şu anda dar bant hareketi gözlemliyoruz. Piyasalarda Fed beklentisi vardı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.
"YÜKSELİŞLERİN KOŞULABİLMESİ İÇİN 1780 DOLARIN ÜZERİNDE KAPANIŞ GEREK"
1780 dolar seviyesinde tutunamayan bir ons altın olduğuna dikkat çeken Memiş, "Ons, Powell'ın açıklamaları sonrası 1742 dolar düzeyine kadar çekildi. Altının ons fiyatı haftanın son işlem günü 1750 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası gösterdi. Özellikle altın fiyatları için yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerekiyor" diye konuştu.