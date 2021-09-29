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    • Ekonomi
    • 29.09.2021 20:02
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    • 29.09.2021 20:02
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    Fırtına koptu kopacak altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Uzman isim açık açık uyardıaltın! Daha ay sonunu görmeden...

    Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar son günlerde altın fiyatlarındaki değişime odaklandı. Gram altın son günlerde 490-498 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karışıyor. Düşüş ve yükselişlerle birlikte sonunda fiyatlar belirli seviyelerde dolaşıyor. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Uzman isimler piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.

    Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

    Fırtına koptu kopacak altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Uzman isim açık açık uyardı! Daha ay sonunu görmeden... Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken fiyatlarda bugün kapanışta düşüş görüldü. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Yıl sonu yaklaşıken fiyatların seyrini belirleyecek gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Para ve piyasa uzmanları altın yatırımı olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

    ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para canlı yayında altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

    "POWELL'IN ŞAHİN TONU ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU"

    Ons altın fiyatları için teknik olarak 1750 dolar düzeyinin kritik destek olduğunu belirten İslam Memiş, "Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleşirse düşüş trendi sürebilir. Ons altın fiyatları için şu anda dar bant hareketi gözlemliyoruz. Piyasalarda Fed beklentisi vardı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamasının altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördük" dedi.

    "YÜKSELİŞLERİN KOŞULABİLMESİ İÇİN 1780 DOLARIN ÜZERİNDE KAPANIŞ GEREK"

    1780 dolar seviyesinde tutunamayan bir ons altın olduğuna dikkat çeken Memiş, "Ons, Powell'ın açıklamaları sonrası 1742 dolar düzeyine kadar çekildi. Altının ons fiyatı haftanın son işlem günü 1750 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası gösterdi. Özellikle altın fiyatları için yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerekiyor" diye konuştu.

        "ONS ALTIN TARAFINDA SON BİR DİP ARAYIŞI VAR"

        Ons altın fiyatları için 1740-1760 dolar düzeyini geçerliliğini koruduğunu belirten İslam Memiş, "Genele baktığımız zaman da ons altın tarafında son bir dip arayışı var. Fed etkisi ile bu dip arayışı devam edecek. Altının ons fiyatında düşüşlerin sürmesi için 1721 dolar seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

        "DÜNYADA BORÇ KRİZİ PATLAK VERDİ"

        Enflasyon endişesinden sonra dünyada borç krizi patlak verdiğini vurgulayan uzman isim, "Piyasalarda bu borç krizinin negatif fiyatlaması sonrası, ons altın tarafında 1780 dolar bandının üzerine atak görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz" dedi.

        Gram altın fiyatlarının geçen hafta 482-502 lirasında serbest piyasada işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, "Kuyumcularda gram altın 500 lira seviyesinin üzerini gördü. Hem ons hem de dolar tarafından etkilendiği için teknik olarak yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

        "GRAM ALTIN 492-497 LİRA BANT ARALIĞINA YERLEŞTİ"

        Gram altın fiyatları için yukarı yönlü bir kırılma olduğunu ifade eden Memiş, "Gram tarafında 478-488 lira bant aralığının yukarı yönlü kırıldığını gördük. Altın gram fiyatı 492-497 lira bant aralığına yerleşti. Artık bu seviyeleri takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Ekonomi Fırtına koptu kopacak altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Uzman isim açık açık uyardıaltın! Daha ay sonunu görmeden...
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