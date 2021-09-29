Fırtına koptu kopacak altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Uzman isim açık açık uyardı! Daha ay sonunu görmeden... Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip edilirken fiyatlarda bugün kapanışta düşüş görüldü. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Yıl sonu yaklaşıken fiyatların seyrini belirleyecek gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altın fiyatlarında neler olacağını merak ediyor. Para ve piyasa uzmanları altın yatırımı olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Uzman isimler ise Eylül ayının sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve analizlerini yatırımcılarla paylaştı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para canlı yayında altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.