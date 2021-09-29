Çöp limonu bize sattılar

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilogram fiyatı 1 ile 1.5 lira arasında değişen limona talep olmazken, çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu ise yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satışa sunuyor. Yerel zincir marketlerin ıskarta limonları kimi zamandan bahçeden, kimi zaman da narenciye paketleme tesislerinden 40-50 kuruşa aldıkları öğrenildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Zincir marketler gelsin, ben bahçeden 1.5 ile 2 liraya onlara en kaliteli ürünü temin ederim. Onlar da aldıkları ürünleri 3 liraya satsınlar. Iskarta meyveyi koymaları bile ayıp" dedi.
GIDA KOMİTESİ TOPLANIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacaklarını söyledi. Gıda fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası'nın bu konudaki erken uyarı sistemine ilişkin Bakan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama, Gıda Komitesi'nde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.
GIDA KOMİTESİ TOPLANIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacaklarını söyledi. Gıda fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası'nın bu konudaki erken uyarı sistemine ilişkin Bakan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama, Gıda Komitesi'nde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.