İndirimli satışa ilişkin reklamlarda, indirimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile söz konusu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda, ürünlerin piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmaması gerekiyor. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması önem taşıyor.