Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem: Sistemden çıkmaya son!

"TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNDE SON DERECE OLUMLU YANSIMALAR VAR"

Çalışmalarının arasında yer alan zorunlu trafik sigortasında tazminatların daha hızlı ve adil bir şekilde ödenmesine imkan sağlayan düzenlemeler hakkında bilgi veren SEDDK Başkanı Gürsoy, 2020 yılında verilen Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde ve diğer önemli gelişmeler doğrultusunda, Karayolları Trafik Kanununda önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı.

Gürsoy, tazminatlar konusunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması sayesinde, sigortalıların korunmasının yanında araç sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik sigortası primlerinde de son derece olumlu yansımaların olduğunu bildirdi.

Kurum olarak stratejik öncelikleri arasında finansal sigortaların hızla geliştirilmesinin geldiğine dikkati çeken Gürsoy, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alacak sigortası, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi sektörümüzün reel kesimin ihtiyaç duyduğu finansal güvenceleri sağlama kapasitesinin hızla artırılması yönünde çalışıyoruz. Bu yönde attığımız en önemli adım ise Özel Riskler Yönetim Merkezinin kurulması ve Devlet Destekli Alacak Sigortası sisteminin bu merkez çatısı altına alınmasıdır. Bu sayede Devlet Destekli Alacak Sigortası sisteminin kavuştuğu yeni yasal imkanlarla daha etkin çalışması ve özellikle alacak sigortasının çok daha yaygın şekilde özellikle KOBİ'lere ulaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Diğer finansal sigorta ürünlerinin geliştirilmesi için gerekli yasal mevzuat değişikliklerini de önümüzdeki dönemde meclis gündemine taşıyor olacağız.

Sigortacılık açısından değinilmesi gereken önemli konulardan bir diğeri de hiç kuşkusuz doğal afetler. Son yıllarda artış eğiliminde olduğunu gözlemlediğimiz doğal afetlerin yol açtığı zararların telafi edilmesinde önemli rol üstlenen kuruluşlarımızın başında Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) geliyor. DASK'ın kuruluş misyonuna uygun olarak, son dönemde yaşanan doğal afetler göz önünde alınarak ilgili taraflarla birlikte önemli bir çalışmaya daha başlattık, bu kapsamda başta sel olmak üzere mümkün olan diğer doğal afet risklerinin de ek teminat olarak DASK kapsamına almayı planlıyoruz."

"TARSİM'İN ÜRÜNLERİNE YENİLERİNİ EKLEMEK YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Türker Gürsoy, tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanmasında bugüne kadar önemli rol üstlenen TARSİM'in ürünlerine yenilerini eklemek yönünde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Tarım üreticilerini, verim düşüşlerinin yanı sıra fiyat dalgalanmalarından doğan zararlara karşı da korumak amacıyla Devlet Destekli Gelir Koruma Sigortasına yönelik çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildiren Gürsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM ile yürüttükleri projeyi yıl sonuna kadar pilot olarak uygulamaya koyma amacında olduklarını aktardı.