SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'ndan Finansın Geleceği Zirvesi'nde halka arz açıklaması: Yıllık bazda en yüksek seviye

"Bu anlayış ile uyumlu bir biçimde yapılan kanun değişikliklerinin ardından ikincil düzenlemelerini, uluslararası eğilimleri yakından takip ederek sektörle dirsek teması halinde uygulamaya gayret ediyoruz. Böylece fon arz ve talep edenlerin, adil ve şeffaf bir piyasada bir araya gelebilmelerini ve küresel ölçekte sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmelerini hedefliyoruz. Atılan bu adımların meyvelerini vermeye başladığını ve sermaye piyasalarımızda gelişmiş ülke piyasalarına yakınsayan bir dönüşümün olduğunu gözlemliyoruz.

İlk olarak, halka arz işlemlerine bakıldığında 2021 yılında toplam büyüklüğü 16,3 milyar TL olan 38 adet halka arz gerçekleştirilmiştir. Eylül sonu itibarıyla ulaştığımız bu sayı, halka arz tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesine işaret etmektedir. Şirketlerimizin sermaye piyasaları konusundaki bilgi ve birikimlerinin artması ve yatırımcı ilgisinin doğru zamanda bir araya gelmesi, şirketlerimizin öz kaynaklarını güçlendirmeleri adına oldukça kıymetli olmuştur."

"SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEN İŞLEYEN GİRİŞİM SERMAYESİ EKOSİSTEMİ ÇOK DAHA BÜYÜK RAKAMLARA ULAŞABİLECEK"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2021'in, küresel ölçekte de halka arzların yükseldiği bir yıl olmakla birlikte son 10 yılda girişim sermayesi modelinin etkisinin de oldukça arttığını söyledi.

Bu nedenle büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak, büyüme süreçlerine katkı sunabilen fon ve ortaklıkların sayısı ve portföy büyüklüklerindeki artışı yakından takip ettiklerini aktaran Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Öz kaynak finansmanı açısından yeni bir anlayışın yaygınlaştığını gösteren bu değişim Türkiye'de de görülmektedir. Son 3 yılda girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 1,3 milyar TL'den 7,2 milyar TL'ye çıkarken, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy büyüklüğü de 1,5 milyar TL'den 5,1 milyar TL'ye yükselmiştir. Portföy büyüklüklerindeki artış ve yeni fon talepleri göz önüne alındığında, yakın zamanda sermaye piyasaları üzerinden işleyen girişim sermayesi ekosistemi çok daha büyük rakamlara ulaşabilecektir.