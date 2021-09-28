Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül: Türkiye Avrupa'nın net en iyi büyüyen ülkesi

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' başladı. Zirveye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'in yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun gibi ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

"NET BÜYÜMEMİZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Zirve'de konuşan Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Türkiye, Avrupa'nın en iyi ikinci büyüyen değil, net en iyi büyüyen ülkesi, bizim net büyümemiz yüzde 10'un üzerinde" dedi.





"FAİZİ DÜŞÜRMENİN İKİ YOLU VAR"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, bütçe açığı ve cari açıkla mücadele ederek faizin düşürülebileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Gül, "Faizi düşürmenin iki yolu var. Bütçe açığını sınırlı tutacaksın, cari açığı minimize edeceksin. Faizi bu iki açıkla mücadele ederek düşürebiliriz" diye konuştu.

"KRİPTO PARA VE DİJİTAL PARAYI AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ"

Finasın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Gül, büyüme konusunda "Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bir sene çok büyüyüp sonra daralmamamız devamlı bisikleti çevirmemiz gerekiyor. Sağlıklı kredi mekanizması kurmadan gelişigüzel kredi hacmi artıramayız, selektif olmak durumundayız. Özellikle ticareti, sanayiyi iyi bir şekilde finanse ederek, gerekirse tüketici kredilerini biraz daha pahalılandırarak yapmamız lazım bunu" diye ekledi. "TL'ye olan güveni artıracak adımlar atmamız lazım" diyen Gül, kripto para ve dijital paranın aynı kefede görülmemesi gerektiğini ifade etti.