Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Margün enerji borsa kodu kaç, hisse fiyatı ne kadar? İşlem tarihi...

Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Margün enerji borsa kodu kaç, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirket ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Özellikle halka arz başvurusunda bulunan şirketleri yakından takip eden yatırımcılar Margün Enerji borsa tarihini merak ediyor. İşte detaylar…
MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması için halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.
MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU
Margün enerji halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli payların 8,30 Türk lirasından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.
Margün enerjinin hisse kodu da MAREN olarak paylaşıldı.
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.