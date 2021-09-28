CANLI | Finansın geleceği A Para'da masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi', Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.
HALKA ARZLARDA DÜNYADA 31 SIRADAN 18. YÜKSELDİK
Bu yıl 38 şirketi halka arz ettiklerini belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "16.3 milyar TL'lik kaynak sağladık. Halka arzlarda dünyada 31 sıradan 18. yükseldik" dedi.
ŞİRKETLERİ HALKA ARZA DAVET EDİYORUZ
Şirketleri Borsa'da halka arza devam eden Ergun, "Amacımız büyümeye katkı sağlayan şirketleri finanse etmek. Yatırımcı sayımızı ciddi şekilde yükselttik" ifadelerini kullandı.
TARİHİMİZİN YILLIK BAZDA EN YÜKSEK SEVİYESİ
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise, 38 şirketin halka arz edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesi" dedi.
REKORA İMZA ATILMIŞTI
Borsa İstanbul'da 2021'de halka açılan şirket sayısında tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı.