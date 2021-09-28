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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 09:41
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    • 28.09.2021 10:12
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    CANLI | Finansın geleceği A Para'da masaya yatırılıyor

    Turkuvaz Medya Grubu’nun ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen ‘Finansın Geleceği Zirvesi’, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşiyor. Bu yıl 38 şirketi halka arz ettiklerini belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "16.3 milyar TL'lik kaynak sağladık. Halka arzlarda dünyada 31 sıradan 18. yükseldik" dedi.

    Finansın geleceği masaya yatırılıyor

    Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi', Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.

    APara CANLI YAYIN

    HALKA ARZLARDA DÜNYADA 31 SIRADAN 18. YÜKSELDİK
    Bu yıl 38 şirketi halka arz ettiklerini belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "16.3 milyar TL'lik kaynak sağladık. Halka arzlarda dünyada 31 sıradan 18. yükseldik" dedi.


    ŞİRKETLERİ HALKA ARZA DAVET EDİYORUZ
    Şirketleri Borsa'da halka arza devam eden Ergun, "Amacımız büyümeye katkı sağlayan şirketleri finanse etmek. Yatırımcı sayımızı ciddi şekilde yükselttik" ifadelerini kullandı.


    TARİHİMİZİN YILLIK BAZDA EN YÜKSEK SEVİYESİ
    SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise, 38 şirketin halka arz edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesi" dedi.

    REKORA İMZA ATILMIŞTI
    Borsa İstanbul'da 2021'de halka açılan şirket sayısında tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı.


        KAVCIOĞLU 'MERKEZ BANKALARININ PANDEMİDE ROLÜ'NÜ ANLATACAĞI ÖZEL OTURUMU İLE YER ALACAK


        Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun gibi ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri katılıyor.


        PİYASALARIN NABZI A PARA'DA ATIYOR
        Zirvenin açılış panelinde aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Akben, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun konuşmacı olacak. 'Bankacılık Sektörünün Pandemi Sınavı ve Yarını' isimli özel sunumda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar görüşlerini açıklayacak.

        'Dijital Bankacılık' paneline Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz katılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın İstanbul Finans Şehri'ne Doğru isimli sunumunun ardından, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, bankacılık dışı finansın geleceğini masaya yatıracak. Merkez bankalarının pandemideki rolüne ilişkin özel sunum ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

        Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı ödeme sistemleriyle ilgili özel sunum yapacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, pandemi sonrası sigortacılıkla ilgili görüşlerini açıklayacak. 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' temalı özel sunum TSPB Başkanı Halil Öztop tarafından gerçekleştirilecek.

        Sermaye piyasalarını ise Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Gedik Menkul Değerler CEO'su Onur Topaç, Philip Kapital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan ve A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal tartışacak.

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        Haberler Ekonomi CANLI | Finansın geleceği A Para'da masaya yatırılıyor
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