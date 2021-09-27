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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 18:29
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    • 27.09.2021 18:29
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    Market ürün fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? Fahiş fiyat uygulayan 5 market hangileri, isimleri açıklandı mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti. Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından marketlerin isimleri ve konu hakkındaki detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, market ürün fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? Fahiş fiyat uygulayan 5 market hangileri, isimleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

    Market ürün fiyatları ne zaman düşecek?

    Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda marketlerdeki fiyat artışı gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta marketlerle ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Peki, market ürün fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? Fahiş fiyat uygulayan 5 market hangileri, isimleri açıklandı mı? İşte detaylar...

    BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti.

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

    İşte merak edilenler;

    MARKET ÜRÜN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini duyurdu.

    ZİNCİR MARKETLERDEKİ ÜRÜN FİYATLARININ DENETİMİ İÇİN TİCARET MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

    Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

    Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

        TİCARET BAKANLIĞININ MARKETLERE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ HIZ KESMİYOR

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

        Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya'daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

        Kaya, denetime ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde piyasa gözetim ve denetimi görev ve yetkileri kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir zincir markette Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

        Fahiş fiyat artışı kapsamında yapılan incelemede bakanlıkça belirlenen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının kontrolünü yapıp tutanağa bağladıklarını anlatan Kaya, "Bu ürünlerle ilgili son 3 ay içinde, son dönemde yapılan alış ve satışlara ilişkin bilgi ve belgeleri talep edeceğiz ilgili işletmeden. Bu çerçevede bir aşırı fiyat artışı olduğunun tespit edilmesi durumunda ve bu fiyat artışının haksız olduğu yani geçerli bir sebebinin olmadığının anlaşılması durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuzca kanunun 18. maddesi kapsamında 10 bin 911 liradan 109 bin 110 liraya kadar idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Market ürün fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? Fahiş fiyat uygulayan 5 market hangileri, isimleri açıklandı mı?
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