Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda marketlerdeki fiyat artışı gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta marketlerle ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Peki, market ürün fiyatları düşecek mi, ne zaman düşecek? Fahiş fiyat uygulayan 5 market hangileri, isimleri açıklandı mı? İşte detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."
İşte merak edilenler;
MARKET ÜRÜN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini duyurdu.
ZİNCİR MARKETLERDEKİ ÜRÜN FİYATLARININ DENETİMİ İÇİN TİCARET MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.