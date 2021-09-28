Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Teste gir borcu bitir

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar dikkat! Bu borçlardan kolayca kurtulmak mümkün. 30 Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Aralık'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı yatıracak. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemiş ise 30 Kasım tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek. Gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden (2021 yılı için bin 192 liradan az) az çıkarsa prim borçları silinecek. Bu kişilerin primlerini devlet ödeyecek.