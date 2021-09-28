Finansın geleceği A Para'da masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi', Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in konuşmasıyla başlayacak zirvede, Bakan Elvan açılış konuşmasını gerçekleştirecek ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 'Merkez Bankalarının Pandemide Rolü'nü anlatacağı özel oturumu ile yer alacak. Açılışta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da birer konuşma yapacak. Finans dünyasını buluşturacak zirvede Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar 'Bankacılık Sektörünün Pandemi Sınavı ve Yarını' konulu sunum gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın 'İstanbul Finans Şehri'ne Doğru' başlıklı sunumuyla katılacağı zirvede, FKB Başkanı Aynur Eke 'Bankacılık Dışı Finansın Geleceği' sunumuyla katılımcıları bilgilendirecek.