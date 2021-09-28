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    Devlet vatandaşının yanında! Ailelere-hastalara 4'lü destek (Ekonomi haberleri)

    Hükümet, Eylül'de 4 nakdi sosyal destek programı ile 179 milyon lira ödeme yapıyor. Aile Bakanı Derya Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı ile ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Çoklu Doğum Yardımı da var. Ayrıca tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kronik hastalara ödeme yapılıyor" dedi.

    Ailelere-hastalara 4’lü destek

    Hükümet, Eylül'de 4 nakdi sosyal destek programı ile 179 milyon lira ödeme yapıyor. Aile Bakanı Derya Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı ile ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Çoklu Doğum Yardımı da var. Ayrıca tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kronik hastalara ödeme yapılıyor" dedi.

    İSTANBUL HAVALİMANI 100 MİLYONU AŞTI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,     dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi.

    THY AVRUPA İKİNCİSİ
    Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Eylül tarihleri arasında günlük bin 200 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 20-26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 167 bin 487 uçuş yapıldı. İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu olarak kayıtlara geçti.

        YENİLENMİŞ TELEFON İÇİN DEV MAĞAZA
        Yenilenmiş elektronik cihaz alım satımı alanında faaliyet gösteren Easycep, ilk fiziksel mağazasını İstanbul Beşiktaş'ta açtı. Easycep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Çok yakında Anadolu Yakası'nda da bir mağaza açacağız. Ardından Ankara ve Aydın başta olmak üzere diğer illerimizde de açılışlara devam edeceğiz" dedi. Yenilenmiş cihaz alım ve satımında en önemli konunun güven olduğunun altını çizen Özdemir, "Satmak istediğiniz telefonu İstanbul içinden ücretsiz kuryeyle, İstanbul dışından da ücretsiz kargo ile ulaştırdığınızda dijitalleşmiş bir sistemle inceliyor ve teklif veriyoruz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Devlet vatandaşının yanında! Ailelere-hastalara 4'lü destek (Ekonomi haberleri)
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