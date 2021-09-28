Devlet vatandaşının yanında! Ailelere-hastalara 4'lü destek (Ekonomi haberleri)

İSTANBUL HAVALİMANI 100 MİLYONU AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi.