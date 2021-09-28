Devlet vatandaşının yanında! Ailelere-hastalara 4'lü destek (Ekonomi haberleri)

Hükümet, Eylül'de 4 nakdi sosyal destek programı ile 179 milyon lira ödeme yapıyor. Aile Bakanı Derya Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı ile ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Çoklu Doğum Yardımı da var. Ayrıca tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kronik hastalara ödeme yapılıyor" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI 100 MİLYONU AŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 olmak üzere toplam 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46'sı iç hat, 507 bin 940'ı dış hat olmak üzere toplam 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirildi.
THY AVRUPA İKİNCİSİ
Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Eylül tarihleri arasında günlük bin 200 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan ikinci havayolu şirketi oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 20-26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 167 bin 487 uçuş yapıldı. İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu olarak kayıtlara geçti.