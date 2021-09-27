Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiye müjde geldi! Paralar hesaba yatırılıyor aylık 3.360 lira!

EVLENİP 1 YIL İÇİNDE İŞTEN AYRILANA TAZMİNAT



Kıdem tazminatı işçinin kendi talebi dışında işten ayrılması halinde yani işten çıkarılması halinde ödeniyor. Fakat haklı sebeplerle ya da meşru halin tanıdığı imkanlar kapsamında istifa edenler de tazminat alabilir. Bu istisnalardan bir tanesi bayanlara tanınmıştır. Kadın evliliği nedeniyle (1 sene içerisinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. 1 senelik vaktin başlangıç tarihi resmi evlilik tarihidir.

Evlilik nedenine dayalı olarak iş akdinin feshedilmesi halinde işçi ve işveren ihbar tazminatı talep edemez, ihbar vakitı uygulanmaz. Bu halde istifa eden bayan işsizlik maaşı da alamaz. Akdini evlilik nedeniyle feshederek kıdem tazminatını alan bayanın yeni bir yerde işe başlamasının önünde engel bulunmuyor. Sırf kıdem amacıyla evlenip boşanma hali belirleme edilirse, işveren kıdemi geri isteyebilir. Bu halde mahkeme vakitci başlar.