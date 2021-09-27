Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiye müjde geldi! Paralar hesaba yatırılıyor aylık 3.360 lira!

Çoğu vatandaş da bunları bilmiyor. Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Çalışan çalışmayan bütün kadınlar amacıyla
geçerli. 15 yaş üstü 32.2 milyon bayandan yalnızca 9 milyonu istihdam ediliyor. Çoğu bayan iş hayatında olmasa da aile bütçesine mühim destekler sağlıyor. El emeğiyle evde üretim yapıp ailesini geçindiren bayanlara normale göre daha az prim ödeyerek sigortalı olma olanağı veriliyor. Sigortasını derli toplu yatıran bayanlar prim ve yaş şartını tamamlarsa emekli oluyor. Doğum yapan bayanlar çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor. İşte ev hanımı ya da çalışan bütün bayanlar amacıyla haklar...
232 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ
Doğum yapan bayana süt parası da denilen emzirme ödeneği (232 lira) verilir. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenir. 5 sene içerisinde bu para talep edilebilir. Başvuru SGK il müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) yapılıyor. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor.
24 AY EK YARDIM
'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan gereksinim sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 sene vaktince aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun amacıyla il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılıyor.