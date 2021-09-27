Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş doğalgaz rezervi açıklaması: Türkiye'nin ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale geleceğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özel bir televizyon kanalında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Dönmez, röportajda yaptığı konuşmasında, başta 540 milyar metreküpe ulaşan gazın çıkarılmasıyla ilgili iddialı takvimlendirme süreci, artan enerji talebi karşısında yeni alımlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar olmak üzere bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sakarya gaz sahasında yaklaşık 40 üretim kuyusu açmayı planladıklarına değinen Bakan Dönmez, ilk 10 kuyu ile ilk üretimin de gerçekleştirileceğini ifade etti. Hedefin, gazın 2023'te sisteme bağlanması olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sakarya gaz sahasının civarında sismik çalışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda orada belki önümüzdeki yılın ilk aylarında keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz" dedi.