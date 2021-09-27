2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak? Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği gelişme! Kritik zam oranları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 senesi çalışanlara verilebilecek asgari ücret tutarını açıklamıştı. Asgari ücret zammıyla eş güdümlü 2021 AGİ zammı da asgari ücret zam oranıyla eş güdümlü değişmişti. 2021 senesinde geçerli olacak asgari ücret, oluşturulan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Buna göre asgari ücret AG bekar amacıyla 268,31TL, asgari ücret AGİ evli eşi çalışmayan 321,98 TL olmuştu. Peki 2022 asgari ücreti net brüt ve AGİ kaç TL olacak?
TAHMİNEN 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
2022 asgari ücrete yapılacak zam oranları her sene bulunduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Asgari ücreti belirleyecek 2022 senesi Tespit Komisyonunun ilk toplantısı şimdilik netleşmedi. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği "Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret tahmini ne kadar olur? Asgari ücret 3500 olur mu?" soruların yanıtları merak hususu oldu. Asgari ücret zam haberlerini takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?
Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.