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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 06:07
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    • 27.09.2021 06:07
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    27 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık dolar alış satış fiyatları!

    27 Eylül Pazartesi dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu haftanın ilk işlem günüyle merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün 9 TL seviyesine ulaşan dolar son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam ediyor. Peki, Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 27 Eylül Pazartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    27 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını haberimizde derledik. Peki, 27 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    27 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,8590

    Dolar satış: 8,8610



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3875

    Euro Satış: 10,3991
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        Haberler Ekonomi 27 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık dolar alış satış fiyatları!
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