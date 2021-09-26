"Koronavirüs var alkolmetreyi üflemem" dedi cezayı yedi! Yargıtay'dan flaş karar

Trafik polislerinin uygulama noktasında durdurduğu kronik hastalığı bulunan sürücü, Covid salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemeyince 3 bin 516 TL cezayı yedi. Sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulan sürücüye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sürücünün cihazı üflemek yerine gerekirse kan tahlili yapılmasını istemesinin kabul edilebilir gerekçe olduğuna hükmederek cezayı iptal etti.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ CEZAYI YEDİ
İşten çıkan sürücü, eve giderken uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince durduruldu. Alkolmetreyi üflemesini isteyen ekiplere kronik rahatsızlığının bulunduğunu belirten sürücü, hastanede kan vermek suretiyle alkol kontrolünün yapılabileceğini söyledi. Bin bir dil dökmesine rağmen meramını anlatamayan sürücü, cihazı üflemekten imtina edince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/9. maddesi kapsamında 3 bin 516 TL para cezası yedi. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Hayatının şokunu yaşayan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik idari para cezası karar tutanağı ile ehliyetinin 2 yıl süreyle geri alınmasına dair sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme itirazın reddine hükmetti. Aradan aylar geçtikten sonra Adalet Bakanlığı, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının kanun yararına bozulmasını talep etti. Bakanlığın talebi üzerine Yargıtay Başsavcılığı, ilgili dosyayı 19. Ceza Dairesi'ne gönderdi.