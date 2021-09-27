Kelepir gibi kelepir Gayrimenkuller! ING'den 75 bin TL'ye mesken, Ziraat Bankası 16 bin TL'ye tarla satıyor! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Sattığı konutlar ile alakalı ideal kredi koşulları da yayınlayan bankalar, bu cezbedici yanları ile sık sık tercih ediliyor. Öte yandan 2021 senesinde da bankaların gayrimenkul satışları devam ediyor. Bu sene her vaktinden daha çok talep gören banka gayrimenkul satışları, pek çok soruyu da yanında getiriyor. Bankalar borçlanma yolu ile kendi bünyesine geride bıraktığımız evleri, satışa çıkarabiliyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor.