İş öğrenene günde 108.68 TL

Aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken; işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor. İşte kurslara ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

İşbaşı eğitim programına başvuru şartları nelerdir?

15 yaşını doldurma, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olma, program öncesi son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş, meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma.

Program süresi ne kadar?

Bilişim, imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençler için 9 aylık program uygulanıyor.

Program süresince hangi ödemeler yapılıyor?

Günlük 108.68 lira (öğrenciler için 81.51, işsizlik ödeneği alanlar için 54.34 lira) veriliyor. Genel sağlık sigortası ve meslek hastalıkları primleri karşılanıyor.

İstihdam süreleri nedir?

Katılımcıların en az yüzde 50'si 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam ediliyor. HAZAL ATEŞ.