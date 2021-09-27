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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 08:58
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    • 28.09.2021 08:58
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    14 talep peş peşe belli oldu! Sevinçten havalara uçuracak gelişme! Ocak ayında emekliye en az...

    Emekliler yeni taleplerini sundu. Talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi mühim konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla alakalı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler amacıyla talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Bu proses amacıyla da birtakım talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Talepler yaşama geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.

    takvim.com.tr
    Sevinçten ayakları yerden kesecek gelişme! 14 talep peş peşe belli oldu!

    Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan ve senenin ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler Ocak ayı zammını beklemeye başladı. Yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar amacıyla taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki aşağı yukarı 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah civarını artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu talepler amacıyla bedava toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi mühim detaylar konumunu aldı. Taleplerin onaylanması halinde oluşturulan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı vakitte emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.

    Emekliler isteklerini şu şekilde sıralıyor:.

    -Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

    -Ek ödeme seviyesi artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.

    -2000 senesi ve ardından emekli olanlar amacıyla da intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.

    -Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.

    -Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.

    -Emekli maaşı amacıyla yaşı bekleyenler sağlıktan bedava yararlansın.

    -Yaşa bakılmaksızın bütün emeklilere toplu taşıma bedava olsun.

    -Emeklilere indirimli tatil olanağı sunulsun.

    -Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulaması, emekliler amacıyla de yaşama geçirilsin. 3 maaş avans olanağı sağlansın. Emekli zammı gelişmeleri takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

        EMEKLİ MEMURLARIN TALEPLERİ

        Toplu sözleşmede kamu işvereninin öneriyi merakla beklenirken, Emekli Memur-Sen istekleri açıkladı. Emekliler amacıyla seyyanen zamdan çocuk-eş yardımına, bin 500 lira ikramiyeden enflasyon tazminatına kadar 14 talep var.

        BU TALEPLER MASADA

        Emeklilerle çalışanlar arasında açılan makas daraltılsın.

        AYLIK ve ikramiye hesabında, ek ödeme dahil olmak üzere fiilen vazife oluşturulan dönemdeki bütün bordro öğeleri öneme alınsın.

        Genç sayılacak yaşta emekliye ayrılanların kamuda tekrar istihdamına dair sınırlamalar kaldırılsın.

        Emeklilerin sendika kurma hakkına dair fiili engeller yok sayılsın.

        ● EMEKLİLER, emekliye ayrıldıkları tarihte üye oldukları sendikaya üyeliklerini devam ettirebilsin ya da en son vazife gerçekleştirdikleri kurumun dahil bulunduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilsin.

        ● EMEKLİLERE, kamu vazifelilerine ödenmekte olan çocuk yardımına dair usul ve esaslar kapsamında çocuk yardımı ödensin.

        ● MAAŞLARA, çalışmayan/emekli maaşı olmayan eşler amacıyla aile yardımı kalemi eklensin.

        ● YAŞA bakılmaksızın, emeklilere toplu taşımadan bedava yararlanma hakkı verilsin.

        ● 'AKTİF YAŞLANMA' kavramı kapsamındaki yaklaşımlar ülkemizde de yaşama geçirilsin, emeklilerin daha sağlıklı, aktif ve etkin şekilde yaşama katılmaları sağlansın.

        ● AYLIK ve gelir kayıplarının telafisi ve tazmini amacıyla; enflasyon farkı beraberinde enflasyon tazminatı ödensin.

        ● SEYYANEN zam yapılsın.

        ● BAYRAM ikramiyesi bin 500 liraya yükseltilsin.

        ● 3600 ek gösterge yaşama geçirilsin.

        ● TEDAVİ, ilaç ve reçete katılım payı emeklilerden alınmasın.

        Memur ve emekli maaş zammı! Bekçi, polis, öğretmen, hemşire, hizmetli, teknisyen...

        Bekçi

        Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 2021 Temmuz ayında 5.421 TL alıyorken, Ocak ayında 5,692 lira alacak.

        Öğretmen 1/4

        2021 Temmuz ayında 6.415 lira alıyorken, Ocak ayında 6.823 lira maaş alacak.

        Hemşire1/4

        2021 Temmuz ayında 6.334 lira alıyorken Ocak ayında 7.047 lira alacak.

        Mühendis

        2021 Temmuz ayında 7.902 lira alıyorken, Ocak ayında 8.385 lira maaş alacak.

        Şef

        2021 Temmuz ayında 6.051 lira alıyorken, Ocak ayında 6.441 lira maaş alacak.

        Öğretmen 9/1

        2021 Temmuz ayında 5.822 lira alıyorken, Ocak ayında 6.201 lira maaş alacak.

        Hizmetli 15/1

        2021 Temmuz ayında 4.983 lira alıyorken, Ocak ayında 5.320 lira maaş alacak.
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