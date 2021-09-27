14 talep peş peşe belli oldu! Sevinçten havalara uçuracak gelişme! Ocak ayında emekliye en az...

Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan ve senenin ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler Ocak ayı zammını beklemeye başladı. Yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar amacıyla taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki aşağı yukarı 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah civarını artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu talepler amacıyla bedava toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi mühim detaylar konumunu aldı. Taleplerin onaylanması halinde oluşturulan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı vakitte emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.