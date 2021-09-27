14 talep peş peşe belli oldu! Sevinçten havalara uçuracak gelişme! Ocak ayında emekliye en az...

Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan ve senenin ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler Ocak ayı zammını beklemeye başladı. Yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar amacıyla taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki aşağı yukarı 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah civarını artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilendiren bu talepler amacıyla bedava toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi mühim detaylar konumunu aldı. Taleplerin onaylanması halinde oluşturulan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı vakitte emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.
Emekliler isteklerini şu şekilde sıralıyor:.
-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
-Ek ödeme seviyesi artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.
-2000 senesi ve ardından emekli olanlar amacıyla da intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.
-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.
-Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
-Emekli maaşı amacıyla yaşı bekleyenler sağlıktan bedava yararlansın.
-Yaşa bakılmaksızın bütün emeklilere toplu taşıma bedava olsun.
-Emeklilere indirimli tatil olanağı sunulsun.
-Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulaması, emekliler amacıyla de yaşama geçirilsin. 3 maaş avans olanağı sağlansın. Emekli zammı gelişmeleri takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız