Bakan Yanık duyurdu! Dört nakdi sosyal destek programına 179 milyon lira!

Şartlı Sağlık Yardımımız ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerimize de nakdi destek veriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayında bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon lira ödeme yapıyoruz" dedi.