Bakan Yanık duyurdu! Dört nakdi sosyal destek programına 179 milyon lira!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz.