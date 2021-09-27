2021 yeni Clio ve Megane sedan almak isteyenler dikkat! Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle...

Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Renault kampanyası, Renault marka yeni Megane Sedan modellerde kampanyalarını duyurdu. Renault resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 model senesi Yeni Megan Sedan otomobilin perakende satın alımında 232.000 TL fiyatı ile 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL kampanyasını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Renault markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Renault kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşları mağazalarına bekliyor. Eylül ayında sıfır km Renault modelleri kaç lira oldu? Renault modelleri ne kadar? Eylül ayı Renault fiyatları kaç para? Renault fiyat listeleri belli oldu mu?