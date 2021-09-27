15 bin atama süreci başlıyor: Öğretmenlik için başvuru zamanı (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen ataması için süreç bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 8 Ekim'e kadar alınacak. En çok atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacak. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.

İKLİM KRİZİNE KARŞI ÇALIŞIYOR

Doğanlar Holding, iklim krizine karşı farklı sektörlerde çalışmaya devam ediyor. Her projelerinde önceliklerinin arasında çevre bilincinin olduğunu belirten Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Enerjiden mobilya ve inşaata kadar sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyor ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar çok heyecan verici" dedi.

YAPILANDIRMA İÇİN SON 4 GÜN

Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son 4 güne girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Vergi dairelerine başvuranların sayısı 4.5 milyonu geçerken, yapılandırılan alacak tutarı 110 milyar liraya yaklaştı. Peşin ve ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de 30 Kasım'da bitiyor. Hazal ATEŞ.

152.4 MİLYON NUMARA TAŞINDI

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yatırımların bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttığını belirterek, "Sektörde yatırımlar hız kesmedi. Yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirleri yüzde 18 arttı" ifadelerini kullandı. Mobil abone sayısının 84.6 milyon olduğu bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, "Taşınan mobil numara sayısı toplamda 152.4 milyon olurken, bu çeyrekte ise 2.3 milyon numara taşındı" dedi.

PARAYI OYUNA YATIRDIK

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında girişimlere yapılan yatırımlar 2020'nin aynı dönemine göre 7 kat arttı. 2021'in ilk yarısında yatırım miktarı 704 milyon dolara yükseldi. Oyun sektörü ise bu yarı yılda yapılan yatırımların yüzde 34'ünü oluşturarak 1 yılın en fazla yatırım çeken sektörü oldu. Türk oyun girişimleri ilk 6 ayda 236 milyon dolar yatırım aldı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk İnaltekin, sektörün pandemide atağa geçtiğini, 2020'de dünya oyun pazarındaki yerini 18'inci sırada tamamlayan Türk oyun sektörünün de aldığı yatırımlarla adını duyurmaya başladığını vurguladı. Ürün DİRİER.

YAĞMURA DAYANIKSIZ ÇİZME YAPTI

İtalyan lüks moda markası Gucci, klasik kauçuk çizmeleri tırtıklı taban ve bir tokayla süsleyerek yeni koleksiyonuna ekledi. Siyah, beyaz, yeşil olmak üzere 3 renkte sunulan çizmeler, 690 euroya (7 bin 141 lira) satışa sunuldu. Ürünün özellikleri anlatılırken kullanılan "Direkt ışık, ısı ve yağmurdan koruyun. Islanırsa, hemen yumuşak bir bezle kurulayın" ifadesi de dikkat çekti.

RUS ÇIKARMASI

Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında 15 milyon 901 bin turist ağırladı. Ocak- Ağustos döneminde Türkiye'ye giren ziyaretçilerin 14 milyon 70 bini yabancılar, 1 milyon 831'i ise yurt dışındaki vatandaşlardan oluştu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya, Ukrayna oldu. Ağustos'ta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı da 3 milyon 982 bin olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülke 900 binle Rusya oldu.

TÜRK HENKEL'DE YENİ ATAMA

Türk Henkel'de Çamaşır ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü görevine Ali Khaled atandı. Henkel'deki kariyerine 2008 yılında Mısır'da Ürün Müdürü Yardımcılığı ile başlayan Khaled, son olarak Düsseldorf'taki Henkel Genel Merkezi'nde Kıdemli Uluslararası Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.