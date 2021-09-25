Vakıfbank’tan 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası! 3 ay geri ödemesiz olarak anında alabilirsiniz!

Tüm ihtiyaçlarınız amacıyla 36 aya varan vade fırsatları, uygun faiz oranları ve elastik ödeme seçenekleriyle eş güdümlü başta kamu personeli, emekliler ve özel sektörler çalışanlarına özel olarak İhtiyaç Kredisi Kampanyası sağlanıyor. Üstelik başvurular son derece basit. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi…
Başvurular Mobil'de
Vakıfbank İhtiyaç Kredisine başvuru yapmak son derece basit. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz. Bunların yanı sıra mobil bankacılık üzerinden de başvurabileceğiniz gibi doğrudan şubeye de gidebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için bu adrese '' https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 '' gidebilirsiniz.
Örnek Ödeme Tablosu
Vakıfbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası çerçevesinde örnek ödeme tablosunu sizlere sunuyoruz. Bankanın paylaştığı net bilgilere göre, kredi özellik tablosu şu şekilde:
Kredi Limitleri
Vade Aralığı
Faiz oranı (Aylık)
Kredi Tahsis Ücreti
3.000-50.000 TL
03-36 Ay
%1.55*
% 0.5+BSMV
50.001-125.000 TL
03-24 Ay
Banka tarafından açıklanan bilgilere göre, aylık akdi faiz oranı %1.55'ten başlıyor. Söz konusu faiz oranları kredi notunuza göre de farklılık gösterebileceğini unutmamakta fayda var.