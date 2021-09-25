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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 08:44
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    • 27.09.2021 08:44
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    Vakıfbank’tan 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası! 3 ay geri ödemesiz olarak anında alabilirsiniz!

    125.000 TL'ye kadar verilecek! Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, son derece kuvvetli ve etkili gereksinim kredisi kampanyasını oluşturdu. Banka doğrultusundan sağlanan bu kredi kampanyasıyla eş güdümlü ihtiyaçlarınızı ertelemeden giderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    3 ay geri ödemesiz 125.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası

    Tüm ihtiyaçlarınız amacıyla 36 aya varan vade fırsatları, uygun faiz oranları ve elastik ödeme seçenekleriyle eş güdümlü başta kamu personeli, emekliler ve özel sektörler çalışanlarına özel olarak İhtiyaç Kredisi Kampanyası sağlanıyor. Üstelik başvurular son derece basit. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi…

    Başvurular Mobil'de

    Vakıfbank İhtiyaç Kredisine başvuru yapmak son derece basit. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz. Bunların yanı sıra mobil bankacılık üzerinden de başvurabileceğiniz gibi doğrudan şubeye de gidebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için bu adrese '' https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675&Exc=4216 '' gidebilirsiniz.

    Örnek Ödeme Tablosu

    Vakıfbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası çerçevesinde örnek ödeme tablosunu sizlere sunuyoruz. Bankanın paylaştığı net bilgilere göre, kredi özellik tablosu şu şekilde:

    Kredi Limitleri

    Vade Aralığı

    Faiz oranı (Aylık)

    Kredi Tahsis Ücreti

    3.000-50.000 TL

    03-36 Ay

    %1.55*

    % 0.5+BSMV

    50.001-125.000 TL

    03-24 Ay

    Banka tarafından açıklanan bilgilere göre, aylık akdi faiz oranı %1.55'ten başlıyor. Söz konusu faiz oranları kredi notunuza göre de farklılık gösterebileceğini unutmamakta fayda var.

        Örnek Faiz Tablosu

        Kredi başvurunuzun onaylanması durumunda sizlere yanşayacak olan örnek faiz maliyet tablosu şu şekilde:

        İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

        Alınacak Ücretler (TL)*

        Maliyet Oranları (%)**

        Kredi Tutarı

        Vade(Ay)

        Faiz Oranı (Aylık)***

        Taksit Tutarı

        Kredi Tahsis Ücreti*

        Efektif Yıllık Faiz Oranı**

        40.000 TL

        36 Ay

        % 1.55

        1.534,25 TL

        250,00 TL

        %25,2293

        İhtiyaç kredisinde cayma hakkı var mı?

        Cayma hakkı tabii ki var… Krediyi kullanmaya karar verdik. Kredimiz onaylandı. Ancak ardından kullanmaktan vazgeçtik. 14 gün içerisinde kredimizden cayabiliriz. Bunun amacıyla ilk önce müşteri temsilcimize bunu belirtmiş olmamız gerekiyor. Cayma hakkını kullandığımızda kredi yani anapara ve geri iade tarihine kadar ödeyeceğimiz faiz tutarını 30 gün içerisinde kullandığımız kuruma yatırmış olmamız gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Vakıfbank’tan 125.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası! 3 ay geri ödemesiz olarak anında alabilirsiniz!
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